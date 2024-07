Fabriano. Scoperto odontotecnico che esercitava abusivamente la professione di dentista

AgenPress. Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Ancona hanno portato a termine un’importante operazione per la tutela della salute pubblica, scoprendo un esercizio abusivo della professione odontoiatrica. L’intervento ha condotto al sequestro di uno studio dentistico del valore di circa 130.000 euro e alla denuncia di tre persone.

Le indagini, effettuate dai finanzieri della Tenenza di Fabriano, hanno rivelato che nello studio dentistico operavano un odontotecnico ed una segretaria privi delle necessarie abilitazioni e autorizzazioni. Le investigazioni, comprese perquisizioni e analisi documentali, supportate da testimonianze della clientela, hanno evidenziato come questi soggetti effettuavano sia cure e operazioni medico sanitarie in assenza di titolo abilitativo da medico odontoiatra, sia prestazioni e manovre per cui è necessaria la qualifica professionale ASO (assistente studio odontoiatrico), mettendo pertanto seriamente a rischio la salute dei pazienti.

Grazie al quadro probatorio fornito dai militari, il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) presso il Tribunale di Ancona ha disposto il sequestro preventivo dello studio odontoiatrico e delle relative attrezzature. Questo provvedimento mira a impedire la prosecuzione dell’attività illecita, proteggendo così i pazienti ignari dalle pratiche illegali e prevenendo eventuali danni permanenti causati da operatori non qualificati.