Antisemitismo, Klaus Davi: “Stop a convegno con Quartano, legittima jihad islamica”

AgenPress. Il convegno in una sede cosi autorevole come il Parlamento e per relatore

principe un (per fortuna!) ex magistrato dichiaratamente antisemita non si deve fare. La sede del Parlamento non può prestarsi a chi insulta Liliana Segre scampata ad Auschwitz e chi taccia gli ebrei di essere ‘perversi’ e ‘psicopatici’.

Se il convegno dovesse malauguratamente avvenire martedì prossimo, sarebbe percepito come un implicito sinistro assist istituzionale alle frange estremiste operanti nei centri Islamici (in primis a Milano) e non solo nel nostro Paese che sono ammantanti di una

narrativa buonista e relativista mentre agli ebrei viene chiesto di togliersi la Kippah e ammainare la bandiera di Israele.

Lo ha dichiarato Klaus Davi recentemente minacciato di morte e immobilizzato da alcuni

avventori della Moschea di Viale Jenner nel pieno centro di Milano.