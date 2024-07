Il Gambia mantiene il divieto delle mutilazioni genitali femminili. Una vittoria per i diritti delle bambine e delle donne

AgenPress. “A seguito del voto (di ieri) dell’Assemblea Nazionale del Gambia, lodiamo la decisione del Paese di mantenere il divieto di mutilazioni genitali femminili (FGM), riaffermando il suo impegno per i diritti umani, l’uguaglianza di genere e la protezione della salute e del benessere delle ragazze e delle donne.

Le FGM comportano il taglio o la rimozione di alcuni o di tutti i genitali femminili esterni. Effettuata per lo più su neonati e bambine, può infliggere gravi danni fisici e psicologici immediati e a lungo termine, tra cui infezioni, complicazioni nell’età fertile e disturbi da stress post-traumatico.

Il Women’s (Amendment) Act del 2015 – una pietra miliare nel progresso dell’uguaglianza di genere – è il culmine di anni di attività di advocacy, impegno della comunità ed educazione finalizzate a sradicare questa pratica dannosa e a raggiungere gli obiettivi dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile (5.3). È quindi fondamentale che queste protezioni legali rimangano in vigore.

La decisione di mantenere il divieto di FGM è in linea con gli impegni internazionali e regionali del Gambia per prevenire le pratiche dannose contro le bambine e le donne, in linea con la Convenzione sui diritti dell’infanzia (CRC), la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), la Carta Africana sui Diritti e il Benessere del Bambino e il Protocollo di Maputo che protegge i diritti delle donne africane.

Oltre a riconoscere questa decisione cruciale del Parlamento nazionale, lodiamo gli sforzi instancabili di sopravvissute, attivisti, organizzazioni della società civile e gruppi religiosi che lavorano per porre fine alle FGM. Il mantenimento del divieto sostiene queste iniziative popolari, che sono fondamentali per porre fine a tutte le forme di violenza, comprese le pratiche dannose, contro le bambine e le donne e per offrire un futuro più sicuro e più sano alle bambine e alle donne in Gambia e altrove.

La fragilità dei progressi compiuti per porre fine alle FGM non può essere sopravalutata. Gli attacchi ai diritti delle donne e delle bambine nei Paesi di tutto il mondo hanno fatto sì che le conquiste faticosamente ottenute rischiassero di andare perdute. In alcuni Paesi, i progressi si sono bloccati o invertiti a causa delle spinte contro i diritti delle donne e delle bambine, dell’instabilità e dei conflitti, che hanno interrotto i servizi e i programmi di prevenzione.

Ecco perché i divieti legislativi sulle FGM, pur essendo una base fondamentale per gli interventi, non possono da soli porre fine alle FGM. Oggi, più del 73% delle ragazze e delle donne di età compresa tra i 15 e i 49 anni nel Paese sono già state sottoposte a questa pratica dannosa, e molte vi sono state sottoposte prima del loro quinto compleanno.

Gli ultimi mesi hanno sottolineato la necessità di un’azione di advocacy continua per far progredire l’uguaglianza di genere, porre fine alla violenza contro le ragazze e le donne e garantire i risultati ottenuti per accelerare i progressi verso la fine delle FGM. Si sottolinea inoltre l’importanza di impegnarsi con le comunità e le organizzazioni di base, di lavorare con i leader tradizionali, politici e religiosi, di formare gli operatori sanitari e di sensibilizzare efficacemente l’opinione pubblica sui danni causati da questa pratica.

Il sostegno alle sopravvissute alle FGM rimane più che mai urgente. Molte soffrono dei danni fisici e psicologici a lungo termine che possono derivare da questa pratica e hanno bisogno di cure mediche e psicologiche complete per guarire dalle cicatrici inflitte da questa pratica dannosa.

Restiamo fermi nel nostro impegno a sostenere il Governo, la società civile e le comunità del Gambia nella lotta contro le FGM. Insieme, non dobbiamo fermarci fino a quando non assicureremo che tutte le ragazze e le donne possano vivere libere da violenze e pratiche dannose e che i loro diritti, l’integrità corporea e la dignità siano difesi.”