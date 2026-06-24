AgenPress. Il caldo è la forma più letale di fenomeno meteorologico estremo e la crisi climatica causata dall’uomo sta rendendo le ondate di calore più intense e prolungate. Insieme all’elevata umidità, in alcune zone le condizioni si stanno avvicinando ai limiti della sopravvivenza umana, ovvero al punto in cui i nostri corpi non sono più in grado di adattarsi.

Ecco cosa succede al corpo quando fa caldo:

Disidratazione: la sudorazione è il modo in cui il corpo si raffredda, ma può anche causare disidratazione perché si perdono liquidi più velocemente di quanto si riesca a reintegrarli. Quindi non aspettate di avere sete per bere.

Cuore: Il cuore deve lavorare molto di più per mantenere stabile la temperatura interna del corpo, pompando rapidamente il sangue verso la pelle, dove può disperdere il calore: questo è il motivo per cui si può apparire arrossati quando si ha caldo. Inoltre, con la sudorazione, la perdita di liquidi riduce il volume del sangue, costringendo il cuore a pompare ancora più forte per mantenere la pressione sanguigna.

Cervello: Con il caldo estremo, il flusso sanguigno al cervello diminuisce a causa dell’accelerazione della respirazione e della costrizione dei vasi sanguigni nel collo e nel cranio. Questo priva il cervello dell’ossigeno e del glucosio di cui ha bisogno, con possibili ripercussioni sulle capacità cognitive, peggioramento di eventuali disturbi mentali e induzione di decisioni rischiose o errate.

Colpo di calore: quando il corpo non riesce a utilizzare i suoi soliti meccanismi di raffreddamento, la sua temperatura interna può raggiungere livelli catastrofici. Una persona colpita da colpo di calore può disorientarsi e perdere conoscenza. Gli organi vitali iniziano a cedere: le barriere che separano l’intestino dal resto del tratto digerente possono diventare più porose, rilasciando tossine letali nel flusso sanguigno, e il cuore può andare in arresto cardiaco.