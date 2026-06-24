Alemanno: Blengino (Radicali), “l’ipocrisia dei professionisti delle manette”

AgenPress. “Siamo al fianco di Gianni Alemanno nella sua battaglia sul carcere. C’è però qualcosa di profondamente ipocrita nel vedere oggi denunciare condizioni detentive e abusi da chi andrà a braccetto con Vannacci, simbolo di una cultura politica che ha sempre invocato più carcere e un sistema più punitivo.

Quando dietro le sbarre ci finiscono gli altri, per costoro i diritti sono un fastidio. Quando tocca a uno dei propri, scoprono improvvisamente lo Stato di diritto. Noi siamo diversi: i diritti dei detenuti valgono per Alemanno come per chiunque altro. Non arretreremo di un millimetro: siamo pronti a lanciare una mobilitazione nazionale di visita degli istituti penitenziari del Paese a luglio e agosto ”.

Lo scrive su X Filippo Blengino, Segretario di Radicali Italiani.