Paolo Crisafi (Remind): “Le politiche industriali europee devono tenere in considerazione le peculiarità dell’Italia”

Prosegue il dialogo tra Remind e le Istituzioni Europee, Nazionali e Locali per lo sviluppo sostenibile dell’Italia

AgenPress. Remind, l’Associazione del Comparto Immobiliare Allargato agli altri settori produttivi della Nazione, esprime le sue più sentite congratulazioni a Roberta Metsola per la sua rielezione come Presidente del Parlamento Europeo.

In occasione di questo importante traguardo, il Presidente di Remind, Paolo Crisafi, ha voluto sottolineare il ruolo cruciale che il Parlamento Europeo ha svolto e continua a svolgere nel promuovere politiche e iniziative a favore dello sviluppo economico e sociale dell’Europa.

“La rielezione di Roberta Metsola rappresenta un segno di continuità e stabilità, elementi essenziali in un momento storico particolarmente complesso come quello che stiamo vivendo. In questi ultimi due anni abbiamo collaborato a stretto contatto con le Istituzioni Europee proprio per tutelare gli interessi dell’Italia all’interno del consesso internazionale, soprattutto rispetto a quelle tematiche che avrebbero potuto avere conseguenze negative sul nostro Paese. Penso ad esempio alla direttiva EPBD, più comunemente conosciuta come direttiva Case Green, che senza una mediazione tecnica avrebbe potuto avere effetti devastanti sul bellissimo patrimonio immobiliare pubblico e privato che l’Italia possiede”, ha dichiarato Crisafi.

Remind auspica di poter continuare la fruttuosa collaborazione con il Parlamento Europeo e con la Commissione, rafforzando i legami instaurati negli anni passati. “Il dialogo costante e costruttivo con le istituzioni europee è fondamentale per garantire una crescita dell’Italia. In questo contesto, il ruolo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato uno strumento chiave per la ripartenza economica dell’Italia.

Grazie all’attività di rimodulazione portata avanti dal Governo presieduto dal Presidente Giorgia Meloni, e nello specifico dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto, si stanno portando avanti riforme strutturali e investimenti in settori strategici, come l’innovazione, la sostenibilità e la digitalizzazione in continuità con le altre forme di investimento, come i Fondi Strutturali Europei e il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (EFSI).

L’Associazione intende sfruttare appieno queste opportunità per contribuire al miglioramento del contesto economico e sociale della Nazione, garantendo un presente migliore e un futuro prospero per le prossime generazioni. Siamo certi che il Parlamento Europeo, come diretta espressione della volontà dei cittadini europei, continuerà a essere un faro di democrazia e progresso per tutti gli Stati membri. Ribadiamo il suo impegno nel sostenere le politiche europee che favoriscono tali investimenti, promuovendo la competitività del mercato e la crescita sostenibile sempre con un approccio pragmatico e non ideologico”, ha concluso il Presidente di Remind.