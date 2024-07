AgenPress. Kim Jong Un ha ricevuto una delegazione militare della Federazione Russa guidata dal viceministro della Difesa Aleksey Krivoruchko. Il capo della delegazione ha rivolto al leader nordcoreano i saluti del presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin.

Durante il colloquio è stata condivisa la comune convinzione dell’importanza e della necessità della cooperazione militare tra i due Paesi per la difesa dei reciproci interessi di sicurezza. Kim Jong Un ha espresso il forte sostegno e la ferma solidarietà del governo e del popolo nordcoreano nei loro confronti per le operazioni militari in Ucraina. Inoltre ha sottolineato la necessità che gli eserciti dei due paesi, legati da una lunga tradizione storica si uniscano più saldamente.