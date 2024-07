Carcere Rieti rientrano in cella i 400 detenuti

AgenPress. “I 400 detenuti che da due giorni non volevano far rientro nelle rispettive celle, dopo una lunga opera di mediazione condotta nel pomeriggio dalla Polizia penitenziaria, hanno desistito dal proseguire la protesta. Per ora, sembra tutto placato, ma i problemi rimangono in tutta la loro gravità e interezza”.

Lo dichiara Gennarino De Fazio, Segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria.

“Del recupero di un minimo di regole, nell’interesse stesso dei reclusi, va riconosciuto esclusivo merito alla Polizia penitenziaria, che continua a essere abbandonata dalla politica, al di là della propaganda.

Rimane il fatto che nel carcere di Rieti, come altrove, vi sono quasi il doppio dei detenuti che potrebbe contenere gestiti con meno della metà del personale necessario. In generale, il clima rimane rovente, non solo per le temperature di questi giorni, e rischia ben presto di divampare in incendio”, conclude De Fazio.