Valore delle Bandiere: decoro e simbolismo nelle strutture ricettive

Il Prefetto Francesco Tagliente, Presidente della Fondazione Insigniti OMRI, ha espresso preoccupazione per il mancato rispetto delle bandiere nazionali presso alcune strutture ricettive, sottolineando l’importanza di un’esposizione corretta per promuovere decoro e accoglienza

AgenPress. La corretta esposizione delle bandiere nelle strutture ricettive è essenziale per trasmettere rispetto e accoglienza. Tuttavia, questa pratica può essere trascurata, come dimostra il caso dell’albergo ristorante Togo al Terminillo. Qui, la bandiera italiana e quella europea non vengono rispettate, con la bandiera americana esposta persino al contrario. Nonostante le spiegazioni fornite ai proprietari sull’importanza del decoro e dell’immagine della struttura, la risposta è stata che “le bandiere sono tutte uguali”, mostrando una mancanza di consapevolezza del significato culturale e simbolico di queste.

L’esposizione corretta delle bandiere segue un protocollo preciso:

1. Ordine di esposizione: La bandiera del paese ospitante (in questo caso, l’Italia) deve essere esposta per prima, seguita dalla bandiera dell’Unione Europea. Altre bandiere, come quelle aziendali, vengono disposte successivamente.

2. Condizioni delle bandiere: Devono essere in buono stato, senza danni o segni di deterioramento, come previsto dall’articolo 9 del DPR 121/2000.

3. Posizionamento strategico: Le bandiere devono essere visibili da lontano, preferibilmente esposte sulla facciata principale o in altri punti prominenti della struttura.

4. Simbolismo e impatto: Le bandiere sono più che semplici decorazioni; rappresentano identità nazionali e valori culturali. Una corretta esposizione può migliorare l’immagine della struttura e far sentire gli ospiti accolti.

Per gestire più bandiere nazionali, si può utilizzare il criterio del “doppio centro“:

1. Bandiere nazionali: La bandiera del paese ospitante e quella dell’Unione Europea devono essere al centro.

2. Altre bandiere nazionali: Disposte in ordine alfabetico (in inglese) a partire dal centro. Se il numero di bandiere è pari, la bandiera del paese ospitante va a sinistra del centro; se dispari, va al centro.

3. Bandiere aziendali: Posizionate dopo le bandiere nazionali per promuovere l’identità dell’hotel.

Queste linee guida non solo rispettano i protocolli ufficiali, ma contribuiscono a un’accoglienza calorosa e professionale, migliorando l’immagine e l’attrattiva della struttura.