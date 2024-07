Autonomia. Zaia, a spaccare l’Italia sarà il referendum. Sento ricostruzioni vergognose

AgenPress – “Il vero ‘spacca Italia’ sarà rappresentato dal referendum, che porterà il Paese, se mai si andrà al voto, in ‘un’altra’ Italia, spaccata tra guelfi e ghibellini, tra chi voleva l’autonomia e non l’ha ottenuta, o chi la voleva e l’ha portata a casa, o ancora chi votava contro per non voler dare l’autonomia a qualcun altro”.

Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, sulla raccolta di firme per il referendum contro la legge Calderoli. “Il referendum è un istituto democratico, accettiamo tutto con il sorriso. Ma stiamo parlando della Costituzione, non di un atto eversivo, è bene che si comunichi correttamente ai cittadini perché sento ricostruzioni vergognose. Questo è un grande progetto di decentramento amministrativo”.