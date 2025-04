Pietro Bartolo (PD): “Picierno non è mai stata d’accordo con Schlein”

AgenPress. Pietro Bartolo, il “medico di Lampedusa”, membro del PD ed ex europarlamentare, è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus durante la trasmissione “In Dino Veritas” con Dino Giarrusso e Martina Gatto sulle recenti spaccature del PD ribadendo la necessità di unire le forze nel centrosinistra per contrastare le destre.

“La Picierno non è mai stata molto d’accordo con la Schlein, l’abbiamo sempre saputo sin dall’origine. Mi dispiace molto perché invece di avere un partito unito che essendo all’opposizione dovrebbe far valere le proprie ragioni, invece è un partito divisivo. Non si riesce a fare quel famoso campo largo, quando invece l’unico modo per poter affrontare gli avversari politici, sarebbe quella di essere uniti in un campo largo, in una coalizione. Continuando così non andremo da nessuna parte. Purtroppo loro (le destre) hanno questa capacità che pur divisi, e lo sono e lo stanno dimostrando anche con questo voto in Parlamento europeo, però poi, essendo molto più furbi di noi, si uniscono e continuano la loro marcia indisturbati. Noi siamo purtroppo quasi assenti.”

Rispetto alla manifestazione del 5 aprile a Roma contro il riarmo organizzata da Giuseppe Conte: “Vorrei andarci tantissimo, purtroppo sto lavorando a Lampedusa. Sto lavorando all’interno del partito, perché io non sono abituato a cambiare, anche se ne avrei avuto forse motivo, però voglio restare all’interno di questa grande famiglia del centrosinistra per cercare di creare una strategia intelligente che possa affrontare queste destre che vanno sempre avanti ma agiscono non a favore del popolo italiano, come dicono, bensì solo per interessi personali.”