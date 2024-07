Ucraina. Le truppe russe hanno ucciso 564 bambini, ferito 1.487. Quasi 20mila rapiti e deportati in Russia

AgenPress – Secondo la Procura generale, al 28 luglio 564 bambini sono stati uccisi e più di 1.487 sono rimasti feriti, con gradi di gravità variabili, a causa della guerra della Russia in Ucraina.

La maggior parte dei bambini è stata uccisa o ferita nelle oblast’ orientali di Donetsk e Kharkiv, dove i combattimenti sono stati tra i più duri della guerra, con 567 e 407 casi documentati dalle autorità ucraine rispettivamente in ciascuna oblast’.

In un’intervista del 4 giugno, il procuratore generale Andrii Kostin ha affermato che “non conosciamo ancora la vera portata dei crimini commessi nei territori occupati, ai quali non abbiamo accesso”.

Oltre ai bambini uccisi o feriti durante la guerra e l’occupazione dell’Ucraina da parte della Russia, è stato confermato che oltre 19.500 bambini sono stati rapiti da Mosca dall’inizio della sua invasione su vasta scala e circa 800 di loro sono stati riportati a casa , secondo il vice primo ministro Iryna Vereshchuk.

Solo dalle zone occupate dell’Oblast di Kherson, i russi hanno portato 1.000 bambini nella regione russa di Cabardino-Balcaria per “riabilitazione”, ha affermato il 28 luglio il difensore civico ucraino Dmytro Lubinets.

In una dichiarazione ha affermato che “i bambini sono costretti ad adottare non solo la cultura e le tradizioni dello stato nemico. Sono coinvolte potenti risorse per distruggere la loro identità ucraina, che a sua volta è una componente della politica genocida della Federazione Russa”.

Il trasferimento di bambini e la cancellazione della loro identità ucraina nell’ambito degli sforzi sistematici di rieducazione e militarizzazione della Russia potrebbero costituire un intento genocida, sebbene gli esperti concordino sul fatto che potrebbe essere più difficile da provare presso una corte internazionale rispetto all’accusa minore di crimini di guerra.

La natura genocida dell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina si è manifestata nei crimini di guerra e nella violenza indiscriminata contro i civili ucraini, ma anche nella negazione e nella distorsione della storia , nei tentativi di cancellare la cultura ucraina e nel rapimento e nella deportazione di bambini ucraini .

Sin dallo scoppio della guerra su vasta scala in Russia, le Assemblee parlamentari della NATO e dell’OSCE hanno riconosciuto gli atti commessi dalle forze d’invasione russe come genocidio.

Lo scorso aprile , il Commissario europeo per la giustizia Didier Reynders ha dichiarato alla Deutsche Welle che entro la fine dell’anno potrebbe essere istituito un tribunale speciale per la guerra della Russia in Ucraina. Ha sottolineato che “il passo successivo è una questione di volontà politica”.