“Addio Nicola Nanni: un esempio di servitore della gente”

Addio al Sostituto Commissario Nicola Nanni: un pilastro della sicurezza e un esempio di dedizione e coraggio

AgenPress. Oggi è un giorno di grande tristezza. Ho appena ricevuto una notizia che mai avrei voluto sentire: il Sostituto Commissario Nicola Nanni ci ha lasciato improvvisamente. Una tragedia a ciel sereno che colpisce profondamente tutti noi. Nicola era ancora in servizio e oggi avrebbe dovuto lavorare. Si stava preparando per andare in Questura quando è avvenuto il tragico evento.

Nicola Nanni è stato un pilastro dell’Ufficio Prevenzione Generale e Sicurezza Pubblica della Questura di Roma, un punto di riferimento assoluto per tutte le attività più impegnative della Sala Operativa. Per decenni, ha rappresentato una guida sicura e professionale per migliaia di poliziotti delle volanti, delle autoradio e di altre unità operative impegnate nella prevenzione e nel pronto intervento.

Ho avuto il privilegio di lavorare al suo fianco per oltre un decennio, beneficiando della sua esperienza e della sua dedizione al servizio. Nicola non era solo un grande professionista, ma anche un esempio di impegno e dedizione per tutti noi.

Il Sostituto Commissario Nanni ha iniziato il suo percorso professionale con me in Sala Operativa nel 1990, e ha ricoperto ruoli strategici fondamentali: era responsabile del 5° turno della Sala Operativa, Tutor di Sala Operativa, Coordinatore dei Responsabili di Sala e Formatore del personale. Era anche Responsabile dei tutor ISO 9001, Docente di Controllo del Territorio a Pescara, e ha avuto un ruolo chiave come Responsabile di Sala durante il G7 di Taormina nel 2017. Oltre a questo, era un Negoziatore esperto e ha partecipato a numerose missioni in Albania.

Voglio rendergli omaggio con un sentito “Grazie”, per il suo esempio di servitore della gente. La sua perdita lascia un vuoto enorme, ma il suo spirito continuerà a vivere nei cuori di chi ha avuto l’onore di conoscerlo e di lavorare con lui.

Un pensiero commosso va ai suoi familiari e alle migliaia di amici che stanno soffrendo per la sua improvvisa scomparsa. La nostra comunità è profondamente colpita e unita nel dolore per la perdita di un uomo che ha dato tanto a tutti noi.

Lo scrive il prefetto Franceco Tagliente presidente della Fondazione OMRI sulla pagina ufficiale FB della Fondazione.