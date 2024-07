Fondazione OMRI: Anna Maria Giannini insignita “Poliziotto d’Onore”

AgenPress. Durante il Concerto della Polizia di Stato, la professoressa Anna Maria Giannini, presidente del Comitato provinciale romano della Fondazione OMRI, è stata insignita del titolo di “Poliziotto d’Onore”.

Con oltre trent’anni di esperienza in psicologia, Giannini è una figura di riferimento sia per la Polizia di Stato che per la Fondazione OMRI. Il suo lavoro è fondamentale nella formazione dei professionisti del settore e nel promuovere il benessere psicologico delle comunità.

Sotto la sua guida, il Comitato romano della Fondazione OMRI continuerà a rafforzare le missioni della Fondazione attraverso iniziative strategiche.

Il titolo di “Poliziotto d’Onore” riconosce il valore e la dedizione di Giannini, celebrando il suo impegno per migliorare la qualità della vita delle persone.

Lo scrive il Prefetto Francesco Tagliente presidente della Fondazione OMRI sulla pagina ufficiale FB della Fondazione.