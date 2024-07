Capone (UGL): “Puntare su politiche attive e patto sociale per rilanciare l’occupazione”

AgenPress. “Il fallimento di misure assistenziali come il reddito di cittadinanza ha imposto un radicale cambio di rotta culturale ancor prima che politico. In tal senso, l’assegno di inclusione si è rivelato uno strumento utile a rafforzare la formazione e l’inserimento professionale, presupposto imprescindibile per intervenire alla radice delle disparità sociali.

Come sottolineato dalla Ministra del Lavoro Marina Calderone, infatti, i dati Istat fotografano un calo della povertà nel nostro Paese. La previsione di un percorso personalizzato di inserimento lavorativo e la previa verifica a monte dei requisiti per il sostegno hanno contribuito a sanare le disfunzioni e le storture del sistema precedente.

Nel periodo in cui viviamo, caratterizzato da profonde trasformazioni nel campo del digitale, si pensi all’IA, un’adeguata formazione consente ai lavoratori una maggiore capacità di adattamento e alle imprese di innovarsi e restare competitive. È fondamentale, dunque, che il sistema educativo e formativo sia allineato alle esigenze del mercato del lavoro, promuovendo sempre più le competenze digitali.

Al contempo, occorre anche ridisegnare il mondo delle relazioni industriali. L’UGL ritiene prioritario un nuovo patto sociale fra capitale e lavoro che valorizzi l’efficacia del modello partecipativo. Soltanto partendo dalle politiche attive del lavoro e dagli investimenti nello sviluppo industriale sarà possibile innescare una crescita economica e occupazionale duratura, sicura e socialmente sostenibile, con al centro il capitale umano”.

Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in occasione dell’interrogazione parlamentare della Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone sulle iniziative volte a garantire una misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.