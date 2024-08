Migranti. Dimezzati nel 2024 gli sbarchi. 33mila a fronte di 89mila nel 2023. Affonda imbarcazione, due morti un disperso

AgenPress – Nel 2024 sono più che dimezzati gli sbarchi dei migranti. Lo rivelano i dati del Viminale aggiornati al 2 agosto, secondo i quali ad oggi i migranti arrivati sulle coste italiane sono 33.896 (4.188 minori non accompagnati), a fronte degli 89.401 sbarcati nello stesso periodo nel 2023. Per la maggior parte si tratta di persone originarie del Bangladesh (7.126), della Siria (5.149) e della Tunisia (4.201).

Purtroppo due migrati sono morti dopo essere stati soccorsi dalla Guardia Costiera di Siracusa intervenuta in aiuto di un’imbarcazione con a bordo siriani, egiziani e bengalesi a 17 miglia dalla costa. Nell’operazione sono state impegnate una motovedetta classe 300 e un aereo “Manta”. Durante il salvataggio alcune persone sono finite in acqua. In 34 sono stati recuperati, fatti salire a bordo della motovedetta e trasferiti in porto. Tra le persone soccorse, una è morta all’arrivo in banchina, mentre una seconda dopo essere giunta in ospedale. Sono al momento in corso le ricerche in mare di un disperso.