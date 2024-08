Chase e Marshall, i personaggi ufficiali di Paw Patrol, sbarcano a Zoomarine e festeggiano anche il 207° anniversario della Polizia Penitenziaria

AgenPress. Tutti pazzi per Chase e Marshall, i personaggi ufficiali di Paw Patrol, si preparano ad incontrare i loro fan il 1 settembre 2024 a Zoomarine. L’amatissimo cartone targato Nickelodeon che conquista i bambini di tutto il mondo e che racconta le avventure della squadra di pronto intervento vedrà due dei suoi protagonisti presenti al parco per un Meet&Greet gratuito da conservare gelosamente nei ricordi e nel cuore dei piccoli visitatori con tanto di foto omaggio. Ma nel parco divertimenti, situato alle porte di Roma e diretto da Alex Mata, non sarà questa l’unica sorpresa: la giornata speciale proseguirà con la partecipazione straordinaria della Polizia Penitenziaria per festeggiare insieme il suo 207° anniversario.

Per l’occasione il pubblico potrà scoprire le diverse attività e specialità del Corpo attraverso l’esposizione di stand promozionali e l’interazione diretta con i mezzi e gli automezzi in dotazione ai diversi Reparti della Polizia penitenziaria; sono inoltre previste delle esibizioni a orario programmato. Sarà possibile conoscere da vicino il lavoro svolto dai reparti d’élite, il NIC (Nucleo Investigativo Centrale), il GOM (Gruppo Operativo Mobile) e l’USPeV (Ufficio per la Sicurezza Personale e per la Vigilanza), che illustreranno le attività svolte quotidianamente e il funzionamento di alcune delle attrezzature in dotazione ai reparti specializzati.

Verranno presentate al pubblico le diverse tecnologie di Contrasto e Servizio droni utilizzate dalla Polizia Penitenziaria; sarà inoltre possibile effettuare una visita virtuale in un istituto penitenziario attraverso la realtà virtuale, nonché simulare il prelievo di impronte digitali e di un campione di DNA. A orari programmati sarà possibile assistere alle esibizioni degli atleti delle Fiamme Azzurre, alcuni dei quali hanno recentemente partecipato alle Olimpiadi di Parigi: in programma pugilato, breakdance, scherma, judo e karate. A fine giornata l’imperdibile dimostrazione del Servizio Cinofili e nel gran finale il concerto della Banda Musicale del Corpo di Polizia Penitenziaria. Non mancheranno poi le attrazioni da visitare, i tour educazionali alla scoperta degli animali, la possibilità di divertirsi nelle piscine o scendere dagli scivoli per vivere un sano divertimento per tutti i gusti e tutte le esigenze, ma soprattutto formato famiglia.