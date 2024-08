Franco De Luca: “Un ricordo acceso da una fotografia del prof. Gerardo Bianco”

AgenPress. Un ricordo acceso da una fotografia ricevuta stamattina da una carissima amica. Sant’Angelo dei Lombardi, 23 agosto 2020. Insieme al prof. Gerardo Bianco, così preferivo chiamarlo, a cui mi univa una frequentazione assidua fatta d’incontri, riunioni e quotidiane, fitte conversazioni telefoniche.

Un’amicizia lunga, intima, fondata sull’Etica, che non mi consente di partecipare ai tridui celebrativi che sovente, in assoluta buonafede, accompagnano nella provincia italiana la scomparsa di un protagonista: la ricchissima storia politica e la importante vicenda culturale di Bianco sono complesse e meritano un rigoroso impegno di ricerca e di serietà di analisi. Sono convinto che non mancano studi in tal senso.

Dell’uomo ne ricordo lo stile, la generosità, lo sguardo nitido sulla realtà e sulle persone, l’intrinseco, sapiente umorismo che talvolta lo proteggeva dall’esibizionismo, non sempre innocuo, di tanti.

Dell’intellettuale la capacità di sguardo sui processi storici, la lucidità di leggere gli avvenimenti sempre in un quadro di relazioni dialettiche con il Tempo, una misura, quella, certo, di origine desanctisiana, dell’Ideale e del Limite. Altro non saprei aggiungere.

Franco De Luca (ex deputato XV e XVI legislatura).