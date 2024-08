NASA. Gli astronauti bloccati in orbita torneranno con l’equipaggio di SpaceX a febbraio, non a bordo del Boeing Starliner

AgenPress – La NASA ha deciso che i due astronauti attualmente bloccati sulla Stazione Spaziale Internazionale torneranno il prossimo febbraio con un volo Dragon con equipaggio SpaceX, dove sono stati resi disponibili due posti per Sunita “Suni” Williams e Barry “Butch” Wilmore.

Gli astronauti non torneranno a bordo della navicella che li ha portati alla stazione spaziale, la Starliner della Boeing, che ha avuto problemi dopo che la capsula ha avuto piccole perdite e alcuni dei suoi propulsori hanno ceduto.

L’annuncio dell’agenzia spaziale arriva dopo una “revisione a livello di agenzia” svoltasi sabato, a cui ha partecipato anche Bill Nelson, l’amministratore dell’agenzia.

“La NASA ha deciso che Butch e Suni torneranno con la Crew-9 [di SpaceX] il prossimo febbraio, e che la Starliner tornerà senza equipaggio”, ha detto Nelson in una conferenza stampa sabato.

Voglio che sappiate che la Boeing ha lavorato duramente con la NASA per ottenere i dati necessari per prendere questa decisione. Vogliamo comprendere meglio le cause profonde e comprendere i miglioramenti del design in modo che la Boeing Starliner possa fungere da parte importante del nostro accesso assicurato all’equipaggio sulla ISS”, ha aggiunto.

“Il volo spaziale è rischioso, anche quando è più sicuro e di routine, e un volo di prova per sua natura non è né sicuro né di routine, quindi la decisione di tenere Butch e Suni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale e di riportare a casa il Boeing Starliner senza equipaggio è il risultato di un impegno per la sicurezza”, ha continuato Nelson.

Williams e Wilmore, due astronauti veterani, sono arrivati ​​alla ISS il 6 giugno come parte di un test cruciale da parte di Starliner prima che possa ricevere l’approvazione della NASA per i voli di routine. Tuttavia, la missione pianificata di otto giorni si è trasformata in un soggiorno di mesi per Williams e Wilmore dopo che sono emersi problemi tecnici, tra cui i propulsori di controllo della reazione che hanno ceduto durante il primo tentativo di attracco di Starliner.

Quattro dei cinque propulsori guasti della navicella spaziale si sono nel frattempo riattivati ​​in orbita e i propulsori sono essenziali per consentire alla navicella spaziale di allontanarsi dalla ISS dopo lo sgancio e per mantenere la capsula nella posizione corretta per l’uscita dall’orbita.

Il 2 agosto, Boeing ha affermato in un post sul blog di aver condotto “test approfonditi del suo sistema di propulsione nello spazio e a terra”. Il produttore in difficoltà, che ha lottato per competere con SpaceX e ha subito perdite per 1,6 miliardi di dollari sul programma Starliner, ha aggiunto: “I test hanno confermato che 27 dei 28 propulsori RCS [sistema di controllo della reazione] sono sani e tornati alla piena capacità operativa. Il sistema di propulsione di Starliner mantiene anche la ridondanza e i livelli di elio rimangono stabili”.

In una conferenza stampa tenutasi all’inizio di questo mese, Ken Bowersox, amministratore associato della direzione delle missioni per le operazioni spaziali della NASA, ha affermato che gli astronauti stanno andando bene nello spazio.

“Butch e Suni sono molto coinvolti nella stazione spaziale. È fantastico essere lì, godersi l’ambiente, mangiare quel fantastico cibo spaziale e poter guardare fuori dal finestrino”.