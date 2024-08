Palestrina. Investita sulle strisce pedonali, muore una ventenne. Donati gli organi. Andava in Chiesa con un’amica

AgenPress – Sono state travolte da un’auto mentre attraversavano la strada per andare in chiesa ieri a Palestrina, vicino Roma. Una delle due ragazze ventenni, trasportata con l’elisoccorso in gravissime condizioni in ospedale, è morta stamattina. L’amica è ferita ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri della compagnia di Palestrina.

Nel pomeriggio di ieri la situazione era già purtroppo parsa irreversibile e poche ore dopo il cuore di Camilla ha smesso di battere. I genitori, straziati dal dolore, hanno dato il consento all’espianto degli organi.

La conducente dell’auto, una 72enne, è rimasta illesa. Il veicolo è stato sequestrato.

Le due ragazze, stando a quanto appreso, stavano attraversando sulle strisce pedonali quando sono state investite. L’anziana si è fermata a prestare soccorso. E’ già stata sottoposta ai test per alcol e droga ed è indagata dalla Procura di Velletri per omicidio stradale.

L’inchiesta è condotta dai carabinieri della compagnia di Palestrina che hanno svolto tutti gli accertamenti per verificare la dinamica dell’incidente.