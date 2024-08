Centrale nucleare di Kursk: c’è il rischio di un incidente nucleare

AgenPress. Il capo dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA), Rafael Grossi, dopo aver ispezionato la centrale nucleare di Kursk ha dichiarato che esiste il rischio di un “incidente nucleare”. La centrale nucleare di Kursk funziona “quasi come in condizioni normali”, ma – ha osservato – questo rende la situazione ancora più pericolosa.

Il capo dell’AIEA, arrivato alla centrale nucleare di Kursk, ha osservato che l’impianto non ha una cupola protettiva ed è quindi “molto vulnerabile”. Nessuna centrale nucleare può diventare oggetto di ostilità, ha sottolineato.

Secondo Grossi, paragonare la situazione della centrale elettrica nella regione di Kursk al disastro di Chernobyl del 1986 è “esagerato”.

Mosca accusa le forze ucraine, che si trovano a circa 40 km dall’impianto, di averlo attaccato.