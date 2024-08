Usa 2024. Donald Trump afferma di aver raggiunto un accordo con Kamala Harris per le regole del dibattito del 10 settembre

AgenPress – Donald Trump ha dichiarato di aver accettato le regole del dibattito del 10 settembre tra ABC News e Kamala Harris , che sarà il loro primo incontro da quando ha lanciato la sua campagna presidenziale.

Le due campagne, a quanto si dice, erano in disaccordo sulle regole del dibattito, con il punto di contesa più grande se i microfoni dei candidati sarebbero stati silenziati quando l’altro candidato stava parlando. Politico ha riferito ieri che il team di Harris voleva che i microfoni fossero attivi durante l’intera trasmissione, il che sarebbe stato un cambiamento rispetto al dibattito di giugno ospitato dalla CNN tra Trump e Joe Biden .

In un post su Truth Social , Trump ha affermato che il dibattito si terrà secondo le regole della CNN, il che sembra indicare che i microfoni saranno disattivati ​​quando un candidato non parla:

Ho raggiunto un accordo con i Democratici della Sinistra Radicale per un dibattito con la compagna Kamala Harris. Sarà trasmesso in diretta su ABC FAKE NEWS, di gran lunga il più cattivo e ingiusto conduttore del settore, martedì 10 settembre a Philadelphia, Pennsylvania. Le regole saranno le stesse dell’ultimo dibattito della CNN, che è sembrato funzionare bene per tutti tranne, forse, per il Corrotto Joe Biden. Il dibattito sarà “in piedi” e i candidati non potranno portare appunti o “foglietti di ripasso”. Abbiamo anche ricevuto rassicurazioni dalla ABC che questo sarà un dibattito “giusto ed equo” e che a nessuna delle due parti saranno fornite le domande in anticipo (niente Donna Brazile!). Harris non accetterebbe il dibattito di FoxNews del 4 settembre, ma quella data rimarrà aperta nel caso in cui cambiasse idea o, Flip Flops, come ha fatto su ognuna delle sue convinzioni politiche a lungo sostenute e care. Un possibile terzo dibattito, che andrebbe a NBC FAKE NEWS, non è stato accettato dalla Sinistra Radicale. DIO BENEDICA L’AMERICA!