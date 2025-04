M5s. Conte: un successo la piazza contro il riarmo. E’ finita la luna di miele del governo Meloni con gli italiani

AgenPress – “Il M5S riesce ad allargare il raggio del suo messaggio, oggi viene puntato il primo solido pilastro di una alternativa di governo”.

Lo spiega al Corriere della Sera Giuseppe Conte, dopo la piazza contro il riarmo, che commenta come “un successo che oggettivamente va al di là di qualsiasi ottimistica previsione e dimostra che la luna di miele del governo Meloni con gli italiani è finita. È un passaggio fondamentale”.

“Noi abbiamo fatto una campagna elettorale su questi temi: abbiamo candidato persone, ci siamo impegnati a dire che sarebbero stati costruttori di pace per 5 anni – prosegue -. Siamo stati anche un po’ derisi per il risultato non lusinghiero che abbiamo raccolto. Però vedete: chi semina bene e con coerenza poi raccoglie frutti. Noi raccogliamo oggi i frutti di una coerenza mantenuta in questi anni”.

In piazza c’era anche una delegazione del Pd, “io sono contento per la partecipazione del Pd, mi sono venuti a salutare Boccia, Ruotolo, Taruffi ed altri: è importante ed è anche una valutazione del Pd. Se vuoi costruire un’alternativa al governo devi andare avanti e guardare gli obiettivi”.

“Questa piazza ci chiede di costruire un’alternativa su punti fermi, messaggi chiari senza ambiguità: no al riarmo, è questo il punto aggregatore non delle forze politiche che parlano politichese, che stanno tutti i giorni a parlarsi tra segreteria ed esponenti politici tra di loro sui giornali”.