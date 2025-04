Gaza. Video ambulanza operatori sanitari con luci di emergenza colpite dall’esercito israeliano. Idf conferma

I loro corpi sono stati trovati in una fossa comune più di una settimana dopo che erano stati segnalati come dispersi . Otto dei 14 corpi recuperati dal sito nella zona meridionale di Rafah sono stati identificati come membri del PRCS, cinque come membri della difesa civile e uno come dipendente di un’agenzia delle Nazioni Unite, ha affermato il PRCS in una dichiarazione.