AgenPress – I droni ucraini gestiti dall’intelligence militare (HUR) e dalle Forze per le operazioni speciali hanno colpito un deposito di petrolio nella provincia russa di Rostov, incendiandolo.

Secondo la fonte, sarebbero in corso incendi nei serbatoi di petrolio dell’impianto petrolifero Atlas della FDKU, situato nei pressi della città di Kamensk-Shakhtinsky.

La città si trova a circa 15 chilometri a est del confine con le zone occupate dalla Russia nell’Oblast ‘ di Luhansk in Ucraina e a circa 170 chilometri (oltre 100 miglia) dalla linea del fronte.

La notizia segue una dichiarazione delle autorità regionali russe secondo cui un deposito di carburante nel distretto di Kamensk-Shakhtinsky ha preso fuoco a seguito di un attacco di un drone ucraino. I media russi hanno poi riferito di un altro incendio in un diverso deposito di petrolio nell’Oblast di Rostov.

La fonte non ha rilasciato dichiarazioni in merito al secondo deposito. Secondo il canale russo Telegram Baza, due droni sono “caduti” sul deposito di petrolio intorno alle 3 del mattino, ora locale, innescando l’incendio. Tre serbatoi di petrolio sarebbero in fiamme alle 4 del mattino. Non sono state segnalate vittime.

Anche i canali Telegram russi hanno pubblicato presunte riprese del deposito di petrolio in fiamme, specificando la sua ubicazione nei pressi del villaggio di Molodezhnyi, a meno di 30 chilometri (meno di 20 miglia) a sud di Kamensk-Shakhtinsky.

“Questa struttura fa parte del complesso militare-industriale russo e partecipa direttamente all’approvvigionamento delle forze di occupazione russe”, ha affermato la fonte dell’intelligence militare. Si stanno valutando le conseguenze dell’attacco.

Secondo la fonte, l’impianto Atlas appartiene all’Agenzia federale russa per le riserve statali ed è specializzato nella produzione di prodotti petroliferi per le forze armate russe.

L’Oblast di Rostov, al confine con gli oblast ucraini di Donetsk e Luhansk, è un bersaglio abituale di attacchi di droni ucraini volti a distruggere le strutture energetiche russe . Un altro deposito di petrolio nella città di Proletarsk è in fiamme da quando è avvenuto un attacco ucraino il 18 agosto.

