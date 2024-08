Elisabetta Trenta: “Il Movimento 5 Stelle deve ritrovare la sua identità e restituire il potere ai cittadini”

AgenPress. Questa mattina, l’ex Ministro della Difesa Elisabetta Trenta è intervenuta in diretta a “L’Italia s’è desta“, il programma in onda su Radio Cusano Campus. Durante l’intervista, Trenta ha espresso le sue opinioni sulla situazione attuale del Movimento 5 Stelle, sulle tensioni tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo, e sulle sfide legate alla rappresentanza politica.

Alla domanda sul futuro del Movimento 5 Stelle e sul possibile scontro tra Conte e Grillo, Trenta ha dichiarato: “La differenza tra Conte e Grillo è chiara fin dall’inizio, e anche la visione che hanno del movimento. Grillo, tempo fa, disse che Conte non aveva visione, poi ci ha ripensato. Non credo che il movimento si spaccherà, perché questo sarebbe la sua fine. Penso che alla fine si arriverà a una soluzione, anche se vedo una differenza di visioni tra i due. Il terzo mandato è solo una scusa: Grillo vuole tornare alle origini del movimento, mentre Conte sembra orientato verso un partito più simile agli altri. Questo mi dispiace molto.”

Riflettendo sulla questione della rappresentanza, Trenta ha evidenziato come il Movimento 5 Stelle abbia perso parte della sua forza originaria: “Il Movimento era un’espressione autentica del contatto con il territorio, delle parlamentarie. Io stessa non sarei mai diventata Ministro se non avessi avuto la possibilità, da attivista sconosciuta, di partecipare alle parlamentarie. Oggi, però, il Movimento sta perdendo questa caratteristica distintiva, che era la sua vera forza. La rappresentanza è fondamentale perché è alla base della partecipazione, ed è questo il punto principale che i referendum dovrebbero affrontare.“

Infine, interrogata sul principio del terzo mandato, Trenta ha sottolineato l’importanza di valorizzare la qualità della classe politica: “La qualità della classe politica è cruciale, e perdere persone valide è un danno. Nessuno avrebbe detto a Moro o a De Gasperi che, dopo due mandati, non sarebbero stati più utili. La differenza sta nella rappresentanza: se è il cittadino a giudicare, allora è giusto che un parlamentare possa rientrare anche dopo due mandati. Ma se è il partito a decidere, scegliendo chi gli sta più vicino, allora è un altro discorso. Il Movimento 5 Stelle deve ristabilire le regole della rappresentanza, restituendo la scelta ai cittadini e non al capo politico.“

Elisabetta Trenta ha così concluso il suo intervento, sottolineando l’importanza di ritrovare l’identità originaria del Movimento 5 Stelle e di restituire il potere decisionale nelle mani dei cittadini.