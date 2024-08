AgenPress. “Non sono venuto alla Festa del Pd Marche da figliol prodigo: non mi sento un figliol prodigo e non chiedo che si sacrifichi il vitello grasso. Dal Pd sono uscito e ora sono da un’altra parte, Italia Viva.

Spazziamo via gli equivoci, se sono a Pesaro è perchè penso che il centrosinistra abbia una chance per ripartire, non per rientrare io nel partito. O si vince uniti o governerà ancora la Meloni, non c’è una terza via”.