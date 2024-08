Omicidio Verzeni. Alessandra Mussolini: “Le origini di un indiziato non aggiungono nulla a un delitto”

Cercare di trasformare un efferato delitto ai danni di una donna in un tiro all’africano è, oltre che indegno, anche una mancanza di rispetto alla vittima. Quasi la sua morte non facesse abbastanza notizia e ci volesse una nota di discriminazione per interessare questi incauti commentatori.

Pensiamo al femminicidio, ai femminicidi che si ripetono con tragica cadenza quotidiana, invece che provare a fare propaganda sul corpo della vittima.

In ultimo, segnalo un’ultima cosa: nel nostro ordinamento non esistono le pene esemplari, ma come per ogni delitto esistono semplicemente le pene. Che siano certe e giuste: solo questo c’importa.