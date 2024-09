Carceri: Mirabelli (Pd), la vicenda del Beccaria dimostra l’inerzia del governo

AgenPress. “L’ennesima esplosione di violenza all’interno dell’istituto Beccaria è la dimostrazione della incapacità del governo ad affrontare una situazione da lui stesso creata.

Il decreto ‘Caivano’ ha aumentato il numero di minori reclusi senza alcun adeguamento delle strutture e del personale in particolare degli educatori. Si lascia che negli istituti per minori restino detenuti fino ai 25 anni. La vicenda del Beccaria che è in emergenza da mesi mostra un’inerzia colpevole del governo e l’incapacità ad affrontare i problemi”.

Così il senatore milanese Franco Mirabelli, vicepresidente del Gruppo PD al Senato.