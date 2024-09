Università: da MUR azione tempestiva e determinata contro Atenei poco trasparenti

AgenPress. “Il Ministero dell’università e della ricerca ha avviato, già da diverse settimane e sulla base di segnalazioni, i dovuti approfondimenti sull’attivazione dei percorsi abilitanti da 30 CFU da parte di Atenei, chiedendo chiarimenti in merito alle modalità di erogazione dei percorsi e all’assolvimento del momento formativo.

Inoltre, il MUR ha agito sempre in maniera tempestiva e determinata nel contrasto alle frodi in ambito universitario come testimoniano i numerosi esposti presentati alla varie Procure su Atenei poco trasparenti”.

Così una nota dell’ufficio stampa del Ministero dell’università e della ricerca.