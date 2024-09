Gaza: conclusa 1a fase della campagna di vaccinazione antipolio. Oltre 189.000 bambini vaccinati

AgenPress. “Gli ultimi tre giorni abbiamo portato un raro raggio di luce in mezzo al disastroso conflitto nella Striscia di Gaza. Dopo quasi un anno in cui le famiglie hanno vissuto orrori che nessun uomo, donna o bambino dovrebbe mai sopportare, questa settimana abbiamo visto cosa si può ottenere con la semplice volontà.

Per almeno 25 anni, non ci sono stati casi di polio nella Striscia di Gaza. Ora, dalle profondità delle acque reflue non trattate e delle macerie, la minaccia invisibile è tornata. Finora è stato confermato un caso di polio in un bambino di 11 mesi, la cui breve vita è già stata costellata dalle circostanze più difficili e che ora subirà danni fisici irreparabili.

Il rischio della diffusione della polio a Gaza e oltre, in particolare nei paesi vicini, rimane alto. Questa settimana abbiamo iniziato a rispondere. L’UNICEF, l’UNRWA e l’OMS stanno lavorando instancabilmente per lanciare una campagna di vaccinazione a Gaza per 640.000 bambini sotto i 10 anni.

La prima fase della campagna, che si è svolta dall’1 al 3 settembre, ha raggiunto più di 189.000 bambini sotto i 10 anni nell’area centrale della Striscia di Gaza, superando l’obiettivo iniziale. Sono state impiegate circa 513 squadre in tutta l’area.

Nonostante gli attacchi incessanti alle scuole e ai siti che ospitano i bambini sfollati, gli ordini di sfollamento estenuanti che costringono le famiglie a spostarsi più volte e i livelli di fame diffusi che hanno spinto alcune zone di Gaza sull’orlo della carestia, le famiglie si sono sforzate di recarsi in gran numero ai siti di vaccinazione. Sanno che non c’è tempo da perdere per proteggere i loro figli.

La storia e le prove scientifiche ci hanno dimostrato che il modo più sicuro ed efficace per fermare la diffusione e proteggere i bambini dalla polio è la vaccinazione. Il vaccino è sicuro ed efficace ed è stato utilizzato per proteggere i bambini in più di 40 Paesi negli ultimi tre anni.

Tuttavia, nulla di tutto ciò può essere ottenuto senza le pause umanitarie specifiche per ogni area, per garantire che gli operatori sanitari e i bambini possano partecipare alla campagna senza rischiare la vita. Le pause concordate sono state rispettate in questa prima fase, dando alle famiglie e agli operatori sanitari la fiducia necessaria per portare a termine il lavoro.

Questo deve continuare. Senza una pausa per attuare le due fasi rimanenti della campagna, non riusciremo a proteggere i bambini di Gaza e metteremo a rischio altri bambini della regione. Dobbiamo raggiungere almeno il 90% di copertura vaccinale per impedire la diffusione del virus.

Prepararsi per questa ambiziosa campagna e garantire queste pause non è stato facile, ma dimostra che è possibile far entrare i rifornimenti nella Striscia, far tacere gli attacchi e proteggere i civili. Deve solo esserci la volontà di farlo.

I bambini di Gaza sono al centro della guerra, al di là delle esplosioni e dei proiettili che minacciano quotidianamente le loro vite. La distruzione in corso di infrastrutture vitali – tra cui i sistemi sanitari, idrici e igienici – continua ad aumentare il rischio di epidemie mortali in tutta la Striscia. Prima dell’inizio del conflitto, la copertura vaccinale dei bambini a Gaza era molto alta, oltre il 99%.

Questa è una delle campagne di vaccinazione più pericolose e difficili del pianeta. La Striscia di Gaza è già il luogo più pericoloso al mondo per essere un bambino, e anche con una pausa per la polio, la campagna di vaccinazione affronta gravi pericoli e ostacoli incommensurabili, tra cui strade e infrastrutture sanitarie danneggiate, popolazioni sfollate, saccheggi e rotte di approvvigionamento interrotte.

I bambini hanno sofferto abbastanza. E ora la posta in gioco si è alzata fino a minacciare altri bambini nella regione. Non possiamo fallire”.

Dichiarazione di Adele Khodr, Direttrice regionale dell’UNICEF per il Medio Oriente e il Nord Africa