Roma. Caliste (presidente del Municipio V): “Richiesto il presidio fisso delle forze dell’ordine a Piazza dei Mirti”

AgenPress. “In seguito ai numerosi episodi di scippi e spaccio di droga che continuano a verificarsi a Piazza dei Mirti, abbiamo inoltrato una formale richiesta al Prefetto per l’istituzione di un presidio fisso delle forze dell’ordine nella zona. La situazione sta diventando insostenibile per i residenti e i commercianti, che vivono in costante stato di allerta.

La rete dei commercianti, infatti, ha recentemente presentato un esposto alle autorità competenti, come dichiarato dalla presidente Monica Paba, manifestando la crescente preoccupazione per la sicurezza del quartiere. Pur ribadendo la nostra ferma posizione contro la militarizzazione del territorio, riteniamo indispensabile una risposta immediata per contrastare la criminalità dilagante.

Lo Stato deve essere più presente nei nostri territori. Occorre un intervento deciso per ripristinare la legalità e garantire ai cittadini un ambiente sicuro e vivibile. Chiediamo quindi un maggiore impegno delle istituzioni affinché si contrappongano in maniera efficace alle attività malavitose che minacciano la serenità della nostra comunità”.

Lo dichiara in una nota il presidente del Municipio V Mauro Caliste.