La Russia è in possesso del missile balistico Fath-360 fornito dall’Iran. Verrà utilizzato contro l’Ucraina

AgenPress – Gli Stati Uniti hanno confermato che l’Iran aveva consegnato missili balistici alla Russia, in quello che potrebbe rivelarsi uno sviluppo drammatico per l’Ucraina.

“Abbiamo avvertito Teheran pubblicamente e in privato che fare questo passo avrebbe rappresentato una pericolosa escalation”, ha affermato il Segretario di Stato americano Antony Blinken durante una conferenza stampa nel Regno Unito.

” La Russia ha ora ricevuto spedizioni di questi missili.” La cooperazione militare tra Mosca e Teheran si è intensificata dopo l’inizio dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina, con l’Iran che ha già inviato ingenti forniture di droni kamikaze Shahed , regolarmente utilizzati per colpire città e infrastrutture ucraine.

Ad oggi, non risulta che la Russia abbia lanciato missili balistici iraniani contro l’Ucraina, ha affermato il presidente Volodymyr Zelensky l’11 settembre presso la piattaforma di Crimea a Kiev, alla presenza di un giornalista del Kyiv Independent.

Ma avendo testate più grandi e risultando molto più difficili da intercettare, rappresentano una minaccia molto più grande degli Shahed.

In una dichiarazione del 7 settembre, il Ministero degli Esteri ucraino ha affermato che la mossa “avrà conseguenze devastanti per le relazioni bilaterali tra Ucraina e Iran”.

Le segnalazioni di una fornitura di missili balistici da parte dell’Iran alla Russia circolano già da un po’, a partire dall’ottobre 2022, e non sempre i due Paesi hanno raggiunto un accordo su alcuni punti importanti.

Alcuni resoconti indicavano che le consegne erano già avvenute , altri che le spedizioni erano in fase di preparazione e anche il tipo esatto di missile era variabile.

“Direi che ora possiamo esserne abbastanza certi, perché quando il governo degli Stati Uniti si espone e dice queste cose, di solito è segno che ha informazioni di intelligence molto solide”, ha detto al Kyiv Independent Fabian Hinz , ricercatore per l’analisi militare e della difesa presso l’International Institute for Strategic Studies.

La conferma di Washington è arrivata un giorno dopo che il portavoce dell’UE Peter Stano aveva dichiarato che Bruxelles aveva informazioni “credibili” sul fatto che le spedizioni avessero avuto luogo.

Nei mesi precedenti, i rapporti menzionavano quattro diversi tipi di missili che l’Iran potrebbe fornire alla Russia: due tipi di missili a corto raggio, l’ Ababil e il Fath-360 , e due tipi a corto raggio, il Fateh-110 e lo Zolfaghar .

Blinken ha confermato che si trattava del Fath-360 consegnato dall’Iran alla Russia.

Il Fath-360 è un missile balistico a corto raggio con una testata da 150 chilogrammi.

Come tutti i missili balistici, sono azionati da razzi e vengono lanciati ad alta quota nell’atmosfera prima di ricadere sul bersaglio.

Vengono guidati solo durante le fasi iniziali del lancio, quindi possono essere meno precisi dei missili da crociera, ma hanno il vantaggio di raggiungere velocità incredibilmente elevate, a volte superiori ai 3.200 chilometri orari , mentre si avvicinano ai loro obiettivi.

La gittata del Fath-360 – 120 chilometri – rivela i probabili piani della Russia per queste armi.

Secondo Hinz, trattandosi di un sistema tattico, Mosca probabilmente lo utilizzerà per colpire punti critici nelle retrovie ucraine.

“Ad esempio, se hanno identificato una base logistica, o un deposito, risorse aeree, o un sistema di difesa aerea entro 120 chilometri dalla linea del fronte, e si vuole colpire immediatamente, allora questi tipi di sistemi sono molto utili”, ha detto Hinz.

“Hanno un tempo di reazione molto breve. Se hai il lanciatore in posizione e vedi un asset di alto valore apparire su un feed di ricognizione, allora puoi reagire molto, molto rapidamente, molto più rapidamente degli UAV (veicoli aerei senza pilota).”

Secondo Hinz, l’ottenimento del Fath-360 significa che la Russia è ora libera di conservare i propri missili più costosi e con maggiore portata, come l’ Iskander , per attacchi a lungo raggio contro l’Ucraina.

Ma non sono solo gli obiettivi militari ucraini a finire nel raggio d’azione del Fath-360: nel mirino ci sono anche città come Kharkiv e Sumy , entrambe situate a soli 30 chilometri dal confine russo.

Attualmente l’Ucraina ha almeno quattro Patriot, mentre il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che ne servono 25 per proteggere i cieli dell’intero Paese.

Si tratta di una sfida molto costosa: secondo alcuni resoconti, un missile intercettore Patriot può costare dai 2 ai 4 milioni di dollari , più o meno lo stesso prezzo di alcuni missili balistici russi che abbattono.

L’Iran pagherà un prezzo elevato per questa mossa, con Stati Uniti , Regno Unito, Francia e Germania che hanno già annunciato ulteriori sanzioni in una dichiarazione congiunta del 10 settembre.

I tre Paesi hanno affermato di essere stati “chiari, sia in privato che in pubblico, sul fatto che avremmo adottato nuove e significative misure contro l’Iran se i trasferimenti avessero avuto luogo”.

Secondo la dichiarazione congiunta, ora “adotteranno misure immediate per annullare gli accordi bilaterali sui servizi aerei con l’Iran” e lavoreranno per sanzionare Iran Air, la compagnia di bandiera del Paese.

Saranno inoltre soggette a sanzioni “le entità e gli individui coinvolti nel programma missilistico balistico dell’Iran e nel trasferimento di missili balistici e altre armi alla Russia”.

“Questo atto è un’escalation sia da parte dell’Iran che della Russia, ed è una minaccia diretta alla sicurezza europea”, si legge nella dichiarazione congiunta. Secondo Hinz, il calcolo dell’Iran era che le sanzioni valessero la pena di essere sopportate per ottenere due cose di cui ha disperatamente bisogno: denaro e tecnologia militare.