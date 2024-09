I Paesi Bassi stanno adottando misure per frenare l’immigrazione

AgenPress. Il governo olandese ha annunciato oggi che intende attuare una serie di misure nei prossimi mesi per frenare l’immigrazione.

Il ministro dell’Immigrazione Marjolaine Faber ha affermato che sta agendo sulla base delle possibilità offerte dalle leggi sull’immigrazione del paese. “Stiamo adottando misure per rendere i Paesi Bassi il meno attraenti possibile per i richiedenti asilo“.

Il governo ha confermato che intende chiedere un’esenzione per i Paesi Bassi dalle norme europee sull’asilo, anche se Bruxelles probabilmente si opporrà perché i paesi dell’UE hanno già adottato il New Deal su migrazione e asilo e le esenzioni vengono solitamente discusse in fase di negoziazione.

“Abbiamo adottato delle leggi, non si può scegliere di rinunciare alla legislazione approvata dall’UE, questo è un principio generale”, ha detto oggi ai giornalisti il ​​portavoce della Commissione Eric Mamer riguardo ad una possibile rinuncia olandese.

In una delle sue prime azioni, il governo olandese ha affermato che porrà fine alla concessione di permessi di asilo a tempo indeterminato e limiterà gravemente la possibilità di ricongiungimento familiare a coloro a cui è stato concesso l’asilo. Inizierà inoltre la stesura di una legge che sospenderebbe tutte le decisioni sulle nuove richieste per un massimo di due anni, riducendo allo stesso tempo le strutture offerte ai richiedenti asilo.

Come la vicina Germania, i Paesi Bassi affermano che imporranno controlli più severi alle frontiere per combattere la tratta di esseri umani e l’immigrazione irregolare.