AgenPress – La Russia ha iniziato la guerra contro l’Ucraina e può porvi fine immediatamente. Lo ha dichiarato il 12 settembre il primo ministro britannico Keir Starmer ai giornalisti, in seguito agli avvertimenti del leader russo Vladimir Putin secondo cui l’uso di armi occidentali in Russia avrebbe trascinato la NATO in guerra.

I commenti di Putin sono arrivati ​​in un momento in cui stanno aumentando i segnali che gli Stati Uniti e il Regno Unito stanno valutando di allentare le restrizioni all’Ucraina relative all’uso di armi a lungo raggio per colpire obiettivi in ​​profondità nel territorio russo , una richiesta che Kiev fa da mesi.

Il capo del Cremlino ha dichiarato alla televisione di Stato che una decisione del genere “significherebbe niente meno che il coinvolgimento diretto dei paesi della NATO, degli Stati Uniti e degli stati europei nella guerra in Ucraina”.

Ciò significherebbe che “l’essenza stessa del conflitto cambierà” e Mosca “prenderà decisioni appropriate in base alle minacce poste”, ha affermato. La Russia ha ripetutamente stabilito presunte “linee rosse” sull’assistenza occidentale all’Ucraina, a volte accompagnate da minacce nucleari velate o palesi.

Putin ha anche affermato che l’esercito ucraino non sarebbe in grado di utilizzare armi occidentali all’avanguardia senza l’assistenza diretta delle forze armate della NATO.

Parlando durante il volo per Washington per il suo incontro con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, Starmer ha detto che “la Russia ha iniziato questo conflitto. La Russia ha invaso illegalmente l’Ucraina. La Russia può porre fine a questo conflitto immediatamente”.

“Per ribadire, è stata la Russia a dare inizio a tutto questo in primo luogo. Sono stati loro a causare il conflitto; sono loro che stanno agendo illegalmente”, ha sottolineato il primo ministro britannico.