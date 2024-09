Cuccureddu: “In Italia per un giovane calciatore chiedono cifre incredibili”

AgenPress. Antonello Cuccureddu, ex giocatore e allenatore di molte squadre italiane tra cui Fiorentina e Juventus, è intervenuto ai microfoni di Elleradio nel corso della trasmissione “Tutto il mio calcio e non solo”, condotta dal direttore Ezio Luzzi.

Sulla situazione dei giovani nel nostro calcio:

“Gli stranieri costano poco. In Italia se vai a chiedere un ragazzino ti sparano delle cifre incredibili. Ormai la direzione è questa, non si sa come frenare questa deriva. Se la Federazione non ci dà un taglio…Io dico sempre di andare a vedere la Serie C e le categorie inferiori, vedo dei ragazzi interessanti. In Serie A ci sono giocatori che ai nostri tempi non sarebbero andati neanche in panchina“.

Sul suo ruolo ai tempi della Juventus:

“Il mio grande presidente Boniperti, a cui devo tutto, aveva il braccino (ride, ndr). Quindi quando mancava un giocatore a destra, a sinistra o in mezzo c’ero io, e lui non comprava mai! Per me l’importante era giocare. Da ragazzino tifavo Juventus, quando giocava Boniperti. Da presidente è stato un grande personaggio”

Sull’esperienza da allenatore all’al-Ittihad, in Libia:

“Non avevano problemi di soldi. Il figlio di Gheddafi era juventino, quindi mi faceva molte domande ed era sempre con me. Era un personaggio da conoscere. Quell’anno è stato bellissimo. Poi non ho più seguito quel campionato”.