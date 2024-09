Stretta Instagram, per i teenager limiti in automatico

AgenPress. Meta lancia per la prima volta il sistema degli account per teenager per fare un passo avanti nella protezione degli adolescenti online under 16.

“Ottima notizia. Prendersi cura dei minori è fondamentale per assicurarsi che le piattaforme digitali siano un luogo sicuro, per garantire ai giovani una crescita sana ed evitare rischi come quello dell’adescamento e delle truffe” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Speriamo che questo sistema arrivi presto anche in Italia e non mancheremo di collaborare, anche con gli utenti. E’ importante, poi, aver fatto entrare in campo i genitori, stimolando la loro responsabilità” conclude Dona.