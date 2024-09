Sequestrate oltre 4.400 pasticche di ecstasy nei pressi della stazione ferroviaria di Foggia

AgenPress. I Finanzieri della Compagnia di Manfredonia, con il determinante ausilio dei cani anti-droga “Jackson” e “Gerico”, hanno tratto in arresto un trentasettenne trovato in possesso di oltre 4.400 pasticche di Ecstasy dal peso complessivo di circa 1,74 kg.

L’intervento è stato effettuato nei pressi della stazione ferroviaria di Foggia dove le unità cinofile hanno “segnalato” un viaggiatore in transito che è stato fermato per un più approfondito controllo. Il soggetto ha consegnato immediatamente una bustina contenente nove pasticche di ecstasy sostenendo di essersele procurate per uso personale. Tali dichiarazioni, tuttavia, non hanno convinto i Finanzieri che, guidati dalle insistenti segnalazioni dei due cani, hanno sottoposto a controllo anche i bagagli che lo stesso portava al seguito rinvenendo, all’interno di uno zaino, l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente.

Il responsabile è stato immediatamente tratto in arresto e tradotto presso la locale Casa Circondariale.