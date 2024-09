Sesso e intimità dopo il tumore: da Acto Italia la guida tutta al femminile

AgenPress. Come cambia la vita sessuale e la percezione della propria femminilità dopo essersi sottoposte alle cure per un tumore ginecologico? Con quale tipo di counseling o di pratiche e strumenti si può ritrovare una vita intima e una sessualità soddisfacente?

Sono domande importanti che sono ad oggi sono rimaste senza risposta sia per la ritrosia delle pazienti che dei medici. Ecco perché Acto Italia ha deciso da affrontare il problema pubblicando la guida “Sessualità e Vita Intima dopo la cura di un tumore ginecologico“.

Una guida tutta al femminile presentata da Acto Italia e Acto Lombardia venerdì 20 settembre 2024 Giornata Mondiale dei Tumori Ginecologici (#WorldGODay) alle 18.00 in diretta Facebook e YouTube con la partecipazione di Nicoletta Cerana, e Silvia Gregory ( ACTO Italia) , Alessia Sironi ( Acto Lombardia), Federica Sina, Ginecologa e Sessuologa dell’Ospedale Manzoni di Lecco, Antonio Pellegrino, Direttore UOC Ostetricia e Ginecologia, Ospedale Manzoni di Lecco

La guida, con il patrocinio di ENGAGe, il network europeo delle associazioni pazienti impegnate nella lotta ai tumori ginecologici, tocca i principali problemi della sessualità e della vita intima che ogni donna deve affrontare dopo un tumore ginecologico, partendo da quelli più strettamente fisici per arrivare a quelli psicologici ed emotivi. Le cure oncologiche, alterando sia il fisico (secchezza vaginale, menopausa, perdita di ovaie, utero, labbra, clitoride…), che l’aspetto estetico (perdita dei capelli, ferite, deturpazioni…) provocano nella donna importanti modifiche del desiderio sessuale che variano da tumore a tumore ma che influenzano in modo profondo ogni aspetto della vita intimita e del rapporto di coppia. A questi problemi la guida dà risposte concrete e soprattutto, per la prima volta, offre suggerimenti pratici per recuperare, secondo i propri tempi e modi, una sessualità piena ed appagante a seconda della situazione affettiva individuale. La guida diventa così un piccolo manuale scritto da pazienti per le pazienti e messo a disposizione di tutte le donne.

Per aiutarle ad approfondire questo argomento così delicato e personale e incoraggiarle a a parlarne con il proprio medico e con il proprio partner.