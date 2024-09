Maltempo in Toscana. Si cercano il bimbo di 5 mesi e nonna dispersi nel pisano. Al lavoro sommozzatori e cinofili

AgenPress – I vigili del fuoco sono impegnati nelle ricerche di un bimbo di 5 mesi e della nonna dispersi per la piena del torrente Sterza a Montecatini Val di Cecina. Salvati sul tetto padre, madre e nonno, turisti tedeschi. Al lavoro sommozzatori e cinofili. La famiglia aveva cercato rifugio sul tetto dell’abitazione dove erano in vacanza, per sfuggire all’innalzamento del livello dell’acqua. Alle ricerche dei vigili del fuoco partecipano anche soccorritori fluviali, dronisti e squadre ordinarie.

Oggi è allerta gialla per il maltempo in nove regioni d’Italia: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Puglia e Veneto.

Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha effettuato tramite facebook un aggiornamento sul maltempo che ha colpito la parte centrale della regione in serata. “Sono interrotte due strade provinciali a Castagneto Carducci con problemi al ponte sul fosso di Bolgheri. Alcune strade nei pressi del torrente Sterza sono chiuse al traffico. I tecnici di Enel stanno lavorando per riattivare le circa 700 utenze rimaste senza elettricità”.

“Sul fiume Cecina la piena sta transitando a Cecina senza criticità. Nelle prossime ore previste precipitazioni in attenuazione. Era dal 1928 che a Castagneto Carducci non si registrava una perturbazione così intensa”, ha aggiunto. “Ringrazio tutto il nostro sistema di Protezione Civile della Toscana sempre operativo con i volontari e tecnici, personale degli enti locali, Vigili del Fuoco e Forze di Polizia impegnati senza sosta”.