Scuola, Borchia (Lega), stop ideologia gender, giù le mani dai bambini

AgenPress. “Mentre la sinistra al Parlamento europeo se la prende con la Lega, senza nemmeno comprendere i contenuti della risoluzione del nostro deputato Rossano Sasso approvata dalla Camera, in Italia fanno notizia istituti scolastici che promuovono laboratori ‘trans e gender creative’ rivolti ai bambini dai cinque anni. Ancora una volta, l’opposizione ideologica e strumentale di Pd e M5S viene smentita dalla realtà.

Bene ha fatto Sasso, e con lui la maggioranza, a portare avanti iniziative parlamentari volte a frenare il dilagare della propaganda e dell’ideologia gender, spesso mascherate sotto l’ombrello della lotta alla discriminazione. Incredibile che la sinistra invochi i ‘valori Ue’ e chieda l’intervento di Bruxelles per difendere i corsi da draq queen e ‘trans e gender creative’. Noi continueremo la nostra battaglia, in Italia e in Europa: giù le mani dai bambini”.

Così in una nota Paolo Borchia, capo delegazione della Lega.