AgenPress – Le forze dell’ordine dispongono di dati sull’esecuzione di 93 prigionieri di guerra ucraini da parte dell’esercito russo sul campo di battaglia.

Lo ha annunciato il capo del Dipartimento per la lotta ai crimini commessi in condizioni di conflitto armato della Procura generale, Yurii Belousov, in onda sul telethon Yedyni Novyny.

“Ora abbiamo informazioni sulla morte di 93 dei nostri soldati che furono giustiziati sul campo di battaglia”, ha detto Belousov.

Quest’anno è stato registrato l’80% delle esecuzioni di prigionieri di guerra ucraini. Allo stesso tempo, la tendenza ha cominciato a manifestarsi nel novembre dello scorso anno, quando “ci sono stati cambiamenti in peggio nell’atteggiamento dei militari russi nei confronti dei nostri prigionieri di guerra”, ha osservato il capo del “dipartimento di guerra”.

Ha anche riferito che il 3 ottobre sono apparse di nuovo informazioni sull’esecuzione di un prigioniero di guerra ucraino.

“Sui canali Telegram è stato distribuito il video della possibile esecuzione sfacciata di un altro militare. Abbiamo immediatamente registrato un altro procedimento penale presso il dipartimento investigativo principale della SBU”, ha osservato il capo del “dipartimento della guerra”.

I russi hanno hanno fucilato 16 prigionieri di guerra ucraini in direzione Pokrovsky – avviata un’indagine su un altro crimine di guerra dell’esercito russo.

Sotto la guida di un processo regolare della Procura regionale di Donetsk, un’indagine preliminare sulla violazione delle leggi e dei costumi della guerra combinata con un omicidio intenzionale (ch. 2 secoli. 438 CC dell’Ucraina).

Il 1° ottobre 2024 i canali Telegram sono apparse informazioni sulla fucilazione di 16 soldati ucraini da parte di rappresentanti delle Forze Armate russe. Secondo i media, un altro crimine di guerra dell’esercito di occupazione russo commesso nell’area dei villaggi di Mykolaivka e Suhiy Yar del distretto Pokrovskij.

Il video pubblicato mostra come sotto il controllo del nemico, catturati, i soldati delle Forze Armate, siano usciti dalla foresta. Dopo essersi messi in mostra nello sherengu, gli invasori hanno deliberatamente aperto il fuoco su di loro. I feriti, che hanno dato segni di vita, sono stati portati al riparo da una curva automatica.

Tali azioni costituiscono una cinica e grave violazione delle Convenzioni di Ginevra e si qualificano come un grave crimine internazionale.