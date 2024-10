Ass. Setteottobre: conferenza internazionale a Roma

AgenPress. A un anno dal massacro avvenuto il 7 ottobre 2023 in Israele a opera dei terroristi di Hamas, l’Associazione Setteottobre organizza una conferenza internazionale a cui partecipano cinque importanti voci europee, in prima linea nella difesa dei valori di libertà e di democrazia.

Con gli italiani Paola Concia, politica e attivista per i diritti civili, ed Ernesto Galli della Loggia, storico ed editorialista del Corriere della Sera, ci saranno l’ex primo ministro francese Manuel Valls, il tedesco Joschka Fischer, ex ministro ed esponente di Alleanza 90/I Verdi, e l’avvocatessa inglese Natasha Hausdorff, esperta di diritto internazionale e direttore dell’organizzazione “UK avvocati per Israele”.

Il 7 ottobre del 2023, con il massacro a freddo di 1.200 israeliani a opera di Hamas, ha aperto una nuova fase della guerra che l’Islam politico radicale sta conducendo non solo contro Israele, ma contro l’intero Occidente. L’iniziativa di Setteottobre vuole denunciare la debolezza delle élite occidentali di fronte a una guerra che riguarda da vicino tutto il mondo libero. Mentre Israele subisce le aggressioni di Hamas, degli Hezbollah, degli Houthi, dietro ai quali agisce sempre più apertamente il grande burattinaio iraniano, un gigantesco caos morale e politico dilaga da un anno nelle piazze, nelle università, nei media, scambia gli aggrediti per gli aggressori e mina la nostra libertà e le nostre istituzioni democratiche.

È fondamentale che la politica, le università, i media, i movimenti per i diritti civili, aprano gli occhi sulla vera natura dell’attacco che l’Occidente sta subendo e sul rischio enorme che corrono le nostre democrazie.

I partecipanti:

Paola Concia, politica italiana, femminista, attivista per i diritti civili Lgbtq+

Joschka Fischer, politico tedesco, Ministro degli affari esteri della Germania e vicecancelliere dal 1998 al 2005. È un membro di spicco di Alleanza 90/I Verdi

Ernesto Galli Della Loggia, storico e saggista italiano, editorialista del Corriere della sera

Natasha Hausdorff, avvocatessa inglese, esperta di diritto internazionale, direttore legale dell’organizzazione UK avvocati per Israele

Manuel Valls, politico francese e spagnolo, Primo ministro della Francia dal 31 marzo 2014 al 6 dicembre 2016

Condurranno l’incontro: Stefania Battistini, inviata del TG1, e Giancarlo Loquenzi conduttore di Zapping Radio Rai.