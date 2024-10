Corteo pro Palestina. Bottiglie, bombe carta ed un palo stradale contro le forze dell’ordine. 30 agenti feriti

AgenPress – Sono quattro i fermati durante gli scontri e portati in questura. Due di questi sono stati denunciati a piede libero per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Al vaglio la posizione degli altri due. Sale per ora a 30 il bilancio dei feriti tra le forze dell’ordine. Di questi 20 sono della Polizia di Stato e 4 della Guardia di finanza. Secondo quanto si apprende al momento sono 38 i fogli di via per manifestanti provenienti da varie città tra cui Varese, Livorno, Campobasso, Brindisi, Napoli, Salerno, Torino, Firenze, Milano, Perugia, Modena, Catania e Bari.

Dal corteo sono stati lanciate bottiglie e bombe carta contro le forze dell’ordine che in tenuta anti sommossa sbarrano la strada al corteo pro Pal a Roma. Il lancio è stato fatto da alcuni manifestanti incappucciati.

Anche un palo della segnaletica stradale è stato lanciato contro le forze dell’ordine. Autori del lancio di bombe carta, lacrimogeni e del palo un gruppo di incappucciati. La polizia ha risposto con lacrimogeni. Una ragazza è rimasta ferita negli scontri a Piazzale Ostiense.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha telefonato al capo della Polizia, Vittorio Pisani, chiedendo informazioni sulle condizioni di salute dei rappresentanti delle forze dell’ordine “rimasti feriti a causa delle aggressioni subite oggi a piazzale Ostiense”, fanno sapere fonti del Viminale. Nell’occasione, Piantedosi ha manifestato a Pisani il proprio apprezzamento per “l’operato delle forze di polizia che, come sempre, hanno dimostrato grande professionalità ed equilibrio garantendo l’ordine pubblico in una giornata complessa, in cui non sono mancate gravi intemperanze da parte di chi è sceso in piazza anche utilizzando armi improprie e bombe-carta per aggredire gli agenti e causare danneggiamenti”.