Ddl intercettazioni. Ferrante (FI), norma di civiltà, no a cultura del sospetto

AgenPress. “L’approvazione da parte del Senato del ddl sulle intercettazioni, a prima firma del senatore Zanettin di Forza Italia, è un grande passo in avanti per la tutela dei cittadini. Stabilire un tempo congruo di 45 giorni per le intercettazioni che riguardano reati minori significa introdurre una norma di civiltà giuridica.

La limitazione dei diritti costituzionalmente garantiti, anzitutto quello alla riservatezza, non può trascinarsi per anni in una autentica caccia alle streghe. Lo Stato di diritto non può fondarsi sulla perenne cultura del sospetto.

Forza Italia, da sempre garantista e liberale, rivendica una conquista fondamentale che contempera l’esigenza investigativa con la tutela delle libertà individuali. Oggi Forza Italia e tutto il centrodestra scrivono una importante pagina di civiltà e di buon senso”.

Lo afferma il deputato di Forza Italia e Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio Ferrante.