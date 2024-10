Camera dei Deputati, presentata la quinta edizione alla del Caruso Tribute Prize

Enrico Caruso, il quale, nel novembre del 1903, parte da Napoli per gli Stati Uniti d’America, debutta con il Rigoletto nel Teatro dell’Opera Metropolitan di New York. E’ un grande successo per Caruso, al quale il pubblico chiede di fare il bis con “La donna è mobile”.

Caruso incarna la prima prestigiosa voce italiana che approda in America, nonché la prima pop star della musica crossover.

La serata di gala, con musica e relative premiazioni, si terrà il 15 ottobre 2024, alle ore 19.30 nel prestigioso Istituto Italiano di Cultura di New York del Consolato Italiano, in occasione della celebrazione dei 150 anni della nascita di Enrico Caruso.

Il giorno prima, 14 ottobre, si terranno le celebrazioni del Columbus Day le cui riprese saranno mandate in onda dalla Rai Italia.

“Questo Premio è un’occasione per assegnare riconoscimenti a varie eccellenze Italiane che si sono distinte in diversi settori quali la lirica, il sociale, l’arte, il made in Italy, sia in America, sia nel mondo” ha dichiarato il produttore Dante Mariti.

Tra i nomi di prestigio che riceveranno il Caruso Tribute Prize in questa edizione si annoverano: Gianni Russo, attore e imprenditore americano, celebre per il ruolo ne Il Padrino e promotore della cultura lirica; Fabio Armiliato, tenore di fama internazionale e attore nel film To Rome With Love di Woody Allen; prof. Fabio Finotti, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di New York; Vince Tempera, rinomato compositore e direttore d’orchestra, celebre per le sue colonne sonore; Biagio Maimone, giornalista ed esperto di comunicazione; Alessandro Lora, giovane tenore italiano con grandi successi a New York, noto per la sua esibizione a Bryant Park; Rosario Procino, imprenditore di successo nella ristorazione a New York; Shanté Williams, Sovrintendente della Carolina Opera; Desirée Wallis Busnelli, celebrity influencer culturale americana; Zamfir Antoniu, Sovrintendente dell’Opera Romana Craiova, promotore dell’opera italiana;

Prof. Avv. Angelo Maietta, per il suo impegno nella creazione di format originali che promuovono il made in Italy; Gianni Todini, Direttore di Askanews, per la sua professionalità e impegno nella copertura giornalistica tra Italia e Stati Uniti;

So-Chung Shinn, filantropa e sostenitrice e Managing Director del Metropolitan Opera di NY.

Un riconoscimento speciale al pianista delle emozioni Joseph Lu L’evento, patrocinato dalla Regione Campania, dal Comune di Roma e dai Comites di New York, vedrà la partecipazione delle istituzioni italiane e americane, insieme a ospiti illustri provenienti dall’Italia e personalità di spicco della comunità newyorkese, tra cui il testimonial del Premio Michele Sarno, avvocato e volto noto di Raiuno.