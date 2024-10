Libano. Qassem: Hezbollah uccide i militari israeliani, mentre Israele uccide donne, bambini ed anziani

AgenPress – Israele colpisce tutto il Libano e noi colpiremo tutto Israele. Visto che il nemico israeliano prende di mira tutto il Libano, ora attaccheremo ogni punto di Israele, al nord, al sud, al centro”.

Lo ha detto Naim Qassem, numero due di Hezbollah in un discorso televisivo. “Hezbollah combatte come resistenza e prendiamo di mira l’esercito israeliano, mentre Israele uccide brutalmente bambini, donne e anziani”.

“Due settimane sono passate dall’inizio dell’aggressione di terra israeliana, ma rimangono sul bordo della frontiera. Nella prima settimana (di invasione) hanno perso 25 soldati, anche se il nemico non ammette tutte le sue perdite. Nella seconda settimana – ha proseguito – ovvero negli ultimi sette giorni, abbiamo stabilito una nuova equazione in base alla quale colpiamo nella profondità, Haifa e oltre Haifa, come abbiamo già fatto sparando su Tel Aviv”.