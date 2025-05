UNICEF/Mediterraneo centrale: due bambini muoiono per disidratazione dopo che il gommone ha perso potenza

Dichiarazione di Regina De Dominicis, Direttrice regionale dell’UNICEF per l’Europa e l’Asia centrale e Coordinatrice speciale per la risposta a rifugiati e migranti in Europa

AgenPress. “Due bambini di 3 e 4 anni sono morti per disidratazione in un gommone trovato alla deriva ieri nel Mediterraneo centrale – un altro devastante promemoria dei rischi affrontati da chi cerca di raggiungere l’Europa in cerca di sicurezza. Il nostro pensiero va alle loro famiglie e a tutte le persone colpite.

L’imbarcazione, che trasportava 62 persone tra cui diversi minorenni, secondo le notizie, è rimasta bloccata in mare per giorni dopo la perdita di potenza del motore. Quando i soccorritori sono arrivati, i due bambini erano già morti da quasi un giorno. I sopravvissuti hanno riferito che un’altra persona era annegata durante il viaggio.

Molte delle persone soccorse hanno riportato gravi ustioni chimiche causate da una miscela di acqua di mare e carburante fuoriuscito: lesioni estremamente dolorose e pericolose che richiedono cure mediche urgenti. Tutti i sopravvissuti sono stati infine trasferiti alla Guardia Costiera Italiana e portati a Lampedusa.

Questo incidente e gli innumerevoli che si sono verificati in precedenza sottolineano l’urgente necessità di missioni di ricerca e soccorso tempestive e coordinate. Continuiamo a chiedere ai Governi di rispettare gli obblighi previsti dal diritto internazionale. Sono necessari investimenti in programmi che forniscano a bambine, bambini, adolescenti e alle famiglie il sostegno necessario per superare questi difficili viaggi.

Il Mediterraneo centrale rimane una delle rotte migratorie più pericolose al mondo. Senza un’azione immediata molte altre vite continueranno a essere perse”.