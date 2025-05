Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Positivo rinvio dazi alla Cina “

AgenPress. “L’amministrazione Trump ha deciso di rinviare di 90 giorni i super dazi alla Cina. La notizia è sicuramente positiva, tuttavia il fatto che si tratti di soli rinvii e non di provvedimenti definitivi lascia il mondo nella incertezza che è il peggior nemico della finanza e dell’economia.

Il mondo ha bisogno di stabilità e non di guerre combattute o economiche per poter guardare al bene comune. La decisione Usa se da un lato va commentata favorevolmente, dall’altro preoccupa per la costante volubilità della prima potenza mondiale.“

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.