Nairobi. Ministero di Ravvedimento e Santità. “Lavorare per l’unità della chiesa”

AgenPress. “Iniziando con la Conferenza Internazionale e Interdenominazionale.” Catania dal 31 Ottobre al 2 Novembre, Corigliano-Rossano dal 9 al 10 Novembre, Reggio Emilia dal 12 al 13 Novembre, Milano dal 15 al 16 Novembre.

“Partecipa all’evento il Profeta Dr. David E. Owuor, uno scienziato nel campo della genetica, che si è trasformato in un servitore di Dio, guidando un magnifico risveglio delle coscienze con il messaggio di Pace, Spiritualità, Amore e soprattutto di Ravvedimento e Guarigione.

Il suo impegno nel promuovere un cambiamento positivo, lo ha portato ad organizzare eventi di grande impatto, che attirano partecipanti di tutto il mondo, provenienti da varie culture.

Il suo messaggio è di ravvedimento, di ritorno al timore di Dio, della giustizia, della Pace e sicurezza. Tutto ciò sarà soprattutto possibile nell’unità dei cristiani e delle nazioni.

Questo si deve realizzare nella vita quotidiana attraverso l’etica cristiana, i valori della solidarietà, della giustizia sociale e soprattutto della responsabilità unita alla competenza, dovrebbero essere i punti cardinali di un’ etica cristiana per il bene della nostra umanità”.

Lo dice in una nota la Segreteria del Ministero di Ravvedimento e Santità.

_____________________________________________________________________

Nairobi. Ministry of Repentance and Holiness. “Working for the Unity of the Church.”

“Beginning with International and Interdenominational Conference.” Catania October 31, November 2, Corigliano Calabro November 9 and 10, Reggio Emilia 12 and 13, Milan 15 and 16.

“The Prophet of The Lord Dr. David E. Owuor, a prominent scientist in the field of genetics, called by God as a servant leading a global awakening with the message of Peace, Spirituality, Love and above all Repentance and Healing, will participate in the event.

His commitment to promoting positive change has led him to organize events of great impact across many nations, which attract large nunbers of participants from all over the world, drawn from various cultures.

His message is of repentance, of returning to the fear of God, of righteousness, peace and security. All this will be possible above all in the unity of Christians and nations.

Christian ethics, the values ​​of solidarity, social justice and above all, of responsibility combined with competence, should be the cardinal points of the Christian ethic for the good of humanity.

The secretariat of the Ministry of Repentance and Holiness says this in a note.